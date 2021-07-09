​Прокуратура Амстердама хочет привлечь Промеса к ответственности

Прокуратура Амстердама хочет привлечь к ответственности футболиста «Спартака» Куинси Промеса. Об этом на своих страницах сообщает голландское издание AD, ссылаясь на ответ прокуратуры, который был дан в пятницу.

Напомним, Промес является фигурантом дела о нанесении ножевых ранений. Прошлым летом пострадавшим оказался двоюродный брат Промеса. Делу был дан ход только в ноябре, и футболист даже был арестован.

Стоит сказать, что в своих заявлениях об этом скандальной истории Куинси Промес неоднократно отрицал вину и выражал надежду на то, что справедливость восторжествует.