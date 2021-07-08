Глушаков - о новом контракте с «Химками»: «Не составило труда договориться»

Хавбек Денис Глушаков высказался о подписании нового трудового соглашения с подмосковными «Химками». Слова 34-летнего футболиста приводит пресс-служба клуба.

«Не составило труда договориться. Не было никаких разногласий. Долгое время не объявляли - был отпуск, во время которого хотелось отдохнуть и «разгрузить» голову», - сказал полузащитник.

Новый контракт Глушакова с подмосковным коллективом рассчитан до завершения сезона-2023/2024. В минувшем розыгрыше РПЛ Денис принял участие в 15 поединках, отметившись тремя голами и одним ассистом.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Химки» заняли восьмое место.