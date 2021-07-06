​«Зенит» предложил 11 млн евро за бразильского защитника

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06 Июля 2021, 17:25,
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Бразильский защитник Маркос Маркао, выступающий за «Галатасарай», находится в сфере интересов «Зенита». Как сообщает Fotomac, питерский клуб предложил стамбульцам 11 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Впрочем, «Галатасарай» отказался и ждёт более выгодного предложения. Переговоры продолжаются.
По данным источника, футболист не в полной мере доволен своей заработной платой в «Галатасарае». Представитель Маркао в настоящий момент обсуждает со стамбульским клубом возможность увеличения зарплаты.
Маркос Маркао выступает за «Галатасарай» с января 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Галатасарай, Трансферы футбола - лето 2021, Маркос Маркао