Федун высказался о возможной продаже Крала

Московский «Спартак» может расстаться с чешским полузащитником Алексом Кралом, если по нему поступит выгодное предложение. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» поведал владелец столичного клуба Леонид Федун.

«Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Придет трансфер на Крала за безумную сумму, и игрок сам захочет туда перейти. Ну и как мы его удержим?», - заявил Федун.

23-летний полузащитник выступает в составе «Спартака» с сентября 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Крал провел 29 поединков, записав на свой счет пять голевых передач.