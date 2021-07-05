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Федун высказался о возможной продаже Крала

05 Июля 2021, 16:29,

Московский «Спартак» может расстаться с чешским полузащитником Алексом Кралом, если по нему поступит выгодное предложение. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» поведал владелец столичного клуба Леонид Федун.

«Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Придет трансфер на Крала за безумную сумму, и игрок сам захочет туда перейти. Ну и как мы его удержим?», - заявил Федун.

23-летний полузащитник выступает в составе «Спартака» с сентября 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Крал провел 29 поединков, записав на свой счет пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Леонид Федун, Алекс Крал
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