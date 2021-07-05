«Динамо» объявило о переходе грузинского полузащитника Гогнадзе

Хавбек тбилисского «Динамо» Лука Гогнадзе продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. 18-летний грузинский полузащитник трудоустроился в московском «Динамо», об этом рапортует клубная пресс-служба. Трудовой договор между сторонами рассчитан на пять лет.

«Добро пожаловать, Лука!», - поприветствовала пресс-служба клуба грузинского футболиста.

В прошлом сезоне чемпионата Грузии Гогнадзе провел 14 поединков, отметившись забитым мячом и тремя ассистами.

«Динамо» в минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги финишировало на седьмой позиции, оставшись без еврокубков.