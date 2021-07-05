«Динамо» объявило о переходе грузинского полузащитника Гогнадзе

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05 Июля 2021, 11:45,
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Хавбек тбилисского «Динамо» Лука Гогнадзе продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. 18-летний грузинский полузащитник трудоустроился в московском «Динамо», об этом рапортует клубная пресс-служба. Трудовой договор между сторонами рассчитан на пять лет.
«Добро пожаловать, Лука!», - поприветствовала пресс-служба клуба грузинского футболиста.
В прошлом сезоне чемпионата Грузии Гогнадзе провел 14 поединков, отметившись забитым мячом и тремя ассистами.
«Динамо» в минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги финишировало на седьмой позиции, оставшись без еврокубков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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