«Сочи» подписал воспитанника «Челси»

Полузащитник Викторьен Ангбан, выступавший в прошлом сезоне за французский «Метц», перебрался в российский чемпионат. 24-летний ивуариец заключил трудовое соглашение с «Сочи». Об этом информирует клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что хавбек является воспитанником академии лондонского «Челси». В минувшем сезоне он принял участие в 31 поединке за «Метц».

В футболке национальной сборной Кот-д'Ивуара Ангбан провел 13 матчей.

По итогам минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице, получив путевку во второй квалификационный этап Лиги конференций.