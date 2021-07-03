«Сочи» подписал воспитанника «Челси»

|
03 Июля 2021, 15:58,
|
|
Полузащитник Викторьен Ангбан, выступавший в прошлом сезоне за французский «Метц», перебрался в российский чемпионат. 24-летний ивуариец заключил трудовое соглашение с «Сочи». Об этом информирует клубная пресс-служба.
Стоит отметить, что хавбек является воспитанником академии лондонского «Челси». В минувшем сезоне он принял участие в 31 поединке за «Метц».
В футболке национальной сборной Кот-д'Ивуара Ангбан провел 13 матчей.
По итогам минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице, получив путевку во второй квалификационный этап Лиги конференций.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сочи, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Викторьен Ангбан