Нападающий «Спартака» Кутателадзе получил российский паспорт

Форвард Николоз Кутателадзе получил российский паспорт, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что нападающий провел четыре встречи за сборную Грузии U17.

В прошлом сезоне Кутателадзе защищал цвета второй команды «красно-белых», выступающей в первенстве ФНЛ. Он принял участие в четырех матчах и не отметился голевыми действиями.

В молодежном первенстве Николоз сыграл 41 поединок, записав на свой счет 15 забитых мячей и семь результативных передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 175 тысяч евро.