Нападающий «Спартака» Кутателадзе получил российский паспорт

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03 Июля 2021, 12:56,
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Форвард Николоз Кутателадзе получил российский паспорт, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».
Стоит отметить, что нападающий провел четыре встречи за сборную Грузии U17.
В прошлом сезоне Кутателадзе защищал цвета второй команды «красно-белых», выступающей в первенстве ФНЛ. Он принял участие в четырех матчах и не отметился голевыми действиями.
В молодежном первенстве Николоз сыграл 41 поединок, записав на свой счет 15 забитых мячей и семь результативных передач.
Трансферная стоимость игрока оценивается в 175 тысяч евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Николоз Кутателадзе