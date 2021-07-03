Бийол: «ЦСКА - мой дом, все вокруг - друзья»

Полузащитник Яка Бийол прокомментировал возвращение в московский ЦСКА из аренды. В прошлом сезоне 22-летний словенец защищал цвета немецкого «Ганновера».

«Мне всегда было хорошо в ЦСКА. Это мой дом, все вокруг - друзья. С удовольствием обнялся, пообщался с ребятами», - передает слова футболиста пресс-служба российского клуба.

За «Ганновер» хавбек провел 37 поединков в различных турнирах, однако результативными действиями не отметился. Игрок получил семь желтых карточек и один раз был удален с поля.

Трудовое соглашение Бийола с «армейцами» рассчитано до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость словенца составляет 2,5 миллиона евро.