Шварц – о победе в товарищеском матче: «Нам было важно надёжно сыграть в обороне»

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03 Июля 2021, 00:26,
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Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над клубом АЕЛ (1:0) в товарищеском матче.
«Нам было важно надёжно сыграть в обороне, и сегодня это удалось — мы снова отыграли на ноль», - цитирует Шварца пресс-служба московского клуба.
Единственный гол в матче на свой счёт записал полузащитник Даниил Лесовой.
«Динамо» расположилось на седьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. В первом туре предстоящего чемпионата «Динамо» в матче-открытии сыграет в гостях против «Ростова», встреча запланирована на пятницу, 23 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц