Шварц – о победе в товарищеском матче: «Нам было важно надёжно сыграть в обороне»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над клубом АЕЛ (1:0) в товарищеском матче.

«Нам было важно надёжно сыграть в обороне, и сегодня это удалось — мы снова отыграли на ноль», - цитирует Шварца пресс-служба московского клуба.

Единственный гол в матче на свой счёт записал полузащитник Даниил Лесовой.

«Динамо» расположилось на седьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. В первом туре предстоящего чемпионата «Динамо» в матче-открытии сыграет в гостях против «Ростова», встреча запланирована на пятницу, 23 июля.