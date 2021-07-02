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«Локомотив» объявил о трансфере белорусского полузащитника Зиновича

02 Июля 2021, 13:47,

Воспитанник ФК «Минск» Кирилл Зинович продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Новым местом работы 18-летнего белорусского полузащитника стал московский «Локомотив», об этом рапортует пресс-служба «железнодорожников» в инстаграм-аккаунте.

Столичный клуб заключил с перспективным хавбеком долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года. За «железнодорожников» Зинович будет выступать под номером 90.

В чемпионате Беларуси Кирилл сыграл 20 поединков и отметился четырьмя голевыми передачами.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги «Локомотив» финишировал на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Кирилл Зинович
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