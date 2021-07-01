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Полуяхтов покинул «Крылья Советов»

01 Июля 2021, 21:48,

Защитник Владимир Полуяхтов покинул «Крылья Советов».

«Благодарим Владимира Полуяхтова за выступления в составе нашей команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении самарского клуба.

31-летний защитник выступал за «Крылья Советов» с июля 2018 года, за это время он сыграл 71 матч за самарцев, забил два гола и отдал пять голевых передач.

Отметим, что «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ по итогам прошлого сезона и выступят в российской Премьер-лиге. В первом туре самарский клуб примет на своем поле грозненский «Ахмат», встреча состоится в воскресенье, 25 июля.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Владимир Полуяхтов
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