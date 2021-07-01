Сергеев – о продлении контракта с «Крыльями Советов»: «Мне всё нравится»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал продление контракта с самарским клубом.

«Мне все нравится, все здесь устраивает: и коллектив, и тренерский штаб, и сотрудники клуба, и болельщики. Все хорошо! Буду стараться помогать команде в Премьер-лиге», - цитирует российского футболиста пресс-служба «Крыльев Советов».

Новое соглашение нападающего с клубом рассчитано на три года. Сергеев стал лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне, отличившись 40 голов в 42 играх. Трансферная стоимость 26-летнего россиянина по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 2,3 миллиона евро.