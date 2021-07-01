​«Сочи» подписал бразильского защитника

«Сочи» посредством своего официального сайта объявил имя новичка команды. Им стал 25-летний бразильский центральный защитник Родригао.

Сочинский клуб не раскрывает условия трудового договора Родригао. Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, 25-летний футболист поставил подпись под контрактом сроком на два ближайших сезона.

Добавим, что два последних сезона Родригао провёл в португальском клубе «Жил Висенте». В составе этой команды защитник провёл 53 матча, в которых записал на свой счёт три результативных удара.

Отметим, что «Сочи» будет представлять Россию в Лиге конференций. Первым соперником команды в этом турнире будет «Кешля» из Азербайджана.