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Яя Туре будет жертвовать всю зарплату на благотворительность

29 Июня 2021, 15:27,

Недавно было объявлено о том, что Яя Туре вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате». Во вторник ивуариец пообщался с представителями СМИ и подтвердил тот факт, что всю свою зарплату он будет жертвовать на благотворительность. Деньги пойдут на помощь детям Чеченской республики.

Яя Туре начал работать в «Ахмате» буквально на днях. В настоящий момент грозненская команда готовится к старту следующего сезона на сборе в Новогорске.

Добавим, что в прошлом чемпионате России «Ахмат» финишировал на 11-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ахмат, Яя Туре
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