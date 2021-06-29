Яя Туре будет жертвовать всю зарплату на благотворительность

Недавно было объявлено о том, что Яя Туре вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате». Во вторник ивуариец пообщался с представителями СМИ и подтвердил тот факт, что всю свою зарплату он будет жертвовать на благотворительность. Деньги пойдут на помощь детям Чеченской республики.

Яя Туре начал работать в «Ахмате» буквально на днях. В настоящий момент грозненская команда готовится к старту следующего сезона на сборе в Новогорске.

Добавим, что в прошлом чемпионате России «Ахмат» финишировал на 11-й позиции в турнирной таблице.