Пелкас заинтересовал «Краснодар»

Греческий полузащитник Димитриос Пелкас попал в сферу интересов еще одного российского клуба, об этом отрапортовал инсайдер Талха Арслан посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно сведениям журналиста, заполучить 27-летнего футболиста в свои ряды хочет «Краснодар». Ранее СМИ сообщали, что в подписании контракта с греческим игроком заинтересован казанский «Рубин».

Димитриос выступает в составе стамбульского коллектива с ноября прошлого года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Пелкас сыграл 32 поединка, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.