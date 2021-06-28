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Пелкас заинтересовал «Краснодар»

28 Июня 2021, 13:58,

Греческий полузащитник Димитриос Пелкас попал в сферу интересов еще одного российского клуба, об этом отрапортовал инсайдер Талха Арслан посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно сведениям журналиста, заполучить 27-летнего футболиста в свои ряды хочет «Краснодар». Ранее СМИ сообщали, что в подписании контракта с греческим игроком заинтересован казанский «Рубин».

Димитриос выступает в составе стамбульского коллектива с ноября прошлого года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Пелкас сыграл 32 поединка, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - лето 2021, Димитрис Пелкас
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