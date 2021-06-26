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Витория: «Доволен первой неделей работы в «Спартаке»

26 Июня 2021, 09:28,

Португальский специалист Руй Витория, который недавно занял пост главного тренера московского «Спартака», поделился впечатлениями о начала работы с «красно-белыми».

«Очень доволен первой неделей работы!», - гласит сообщение наставника в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Витория возглавил столичный коллектив в конце мая, сменив у руля команды немецкого тренера Доменико Тедеско. Руй подписал с москвичами контракт на два года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на втором месте в Премьер-лиге, получив право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Руй Витория
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