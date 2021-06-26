Витория: «Доволен первой неделей работы в «Спартаке»

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26 Июня 2021, 09:28,
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Португальский специалист Руй Витория, который недавно занял пост главного тренера московского «Спартака», поделился впечатлениями о начала работы с «красно-белыми».
«Очень доволен первой неделей работы!», - гласит сообщение наставника в инстаграм-аккаунте.
Напомним, что Витория возглавил столичный коллектив в конце мая, сменив у руля команды немецкого тренера Доменико Тедеско. Руй подписал с москвичами контракт на два года.
По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на втором месте в Премьер-лиге, получив право выступить в квалификации Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Руй Витория