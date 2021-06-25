​«Спартак» хотел подписать Салаха и Вейналдума

Телеграм-канал Black Mirror в пятницу решил порадовать российскую футбольную общественность новой порцией занимательной информации о трансферной деятельности «Спартака». Как мы уже рассказывали, многие сделки «красно-белые» проворачивали даже на фоне отрицательного заключения спортивного департамента. Также обращает на себя внимание ещё один интересный момент. В сезоне 2013/2014 спортивный департамент предлагал клубу ряд альтернативных вариантов по трансферам. В списке выделяется Мохамед Салах, который ныне выступает за «Ливерпуль».

Через год, в сезоне 2014/2015, спортивный департамент «Спартака» предлагал кандидатуру Джорджиньо Вейналдума. Ещё через два года «красно-белые» рассматривали Леона Бэйли из «Байера».