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​«Спартак» хотел подписать Салаха и Вейналдума

25 Июня 2021, 14:55,

Телеграм-канал Black Mirror в пятницу решил порадовать российскую футбольную общественность новой порцией занимательной информации о трансферной деятельности «Спартака». Как мы уже рассказывали, многие сделки «красно-белые» проворачивали даже на фоне отрицательного заключения спортивного департамента. Также обращает на себя внимание ещё один интересный момент. В сезоне 2013/2014 спортивный департамент предлагал клубу ряд альтернативных вариантов по трансферам. В списке выделяется Мохамед Салах, который ныне выступает за «Ливерпуль».

Через год, в сезоне 2014/2015, спортивный департамент «Спартака» предлагал кандидатуру Джорджиньо Вейналдума. Ещё через два года «красно-белые» рассматривали Леона Бэйли из «Байера».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Мохамед Салах, Джорджиньо Вейналдум
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