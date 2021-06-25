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Раскрыты новые документы о трансферной деятельности «Спартака»

25 Июня 2021, 14:49,

Канал Black Mirror в «Телеграме» продолжает публиковать документы о деятельности «Спартака». В новой порции материалов речь пошла о работе «красно-белых» на трансферном рынке. Судя по опубликованным документам, львиную долю сделок «красно-белые» заключили при отрицательном заключении своего спортивного департамента. Так, например, отрицательным был вердикт спортивного департамента по Денису Глушакову, Роману Широкову, Андре Шюррле, Луису Адриано, Джордану Ларссону и многим другим игрокам.

Главным инициатором трансферов был Массимо Каррера. По его инициативе на покупки было потрачено более 35 миллионов евро. На втором месте идёт Томас Цорн с показателем чуть выше 31 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера
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