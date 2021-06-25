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​«Динамо» продолжает переговоры по трансферу Митровича

25 Июня 2021, 14:26,

Несколько недель назад в британских СМИ появилась информация об интересе московского «Динамо» к сербскому нападающему Александру Митровичу, выступающему за «Фулхэм». Известный журналист Сергей Егоров через свой канал «Футбольный Биги» в «Телеграм» сообщает о том, что «бело-голубые» продолжают переговоры по 26-летнему футболисту. Сумма сделки может составить 15 миллионов евро. В «Динамо» Митрович сможет зарабатывать 4 миллиона евро ежегодно.

Александр Митрович перешёл в «Фулхэм» в начале 2018 года. В 131 матче за лондонский клуб серб забил 53 гола и 11 раз выступал в качестве ассистента для своих партнёров.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Фулхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Александр Митрович
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