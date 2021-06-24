«Интер» хочет арендовать полузащитника «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в услугах голландца заинтересован «Интер», который хочет арендовать футболиста. Отмечается, что спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио контактировал с представителем Тонни. Помимо действующего чемпиона Италии, де Вильеной интересуется и «Аталанта», за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

26-летний голландец сыграл 34 матча за «Краснодар» во всех турнирах прошлого сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Тонни с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.