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Министерство спорта и РФС обсудят лимит на легионеров

24 Июня 2021, 16:57,

После неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы Министерство спорта обсудит с РФС лимит на легионеров. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин во время пресс-конференции.

Отметим, что в настоящий момент в Премьер-лиге России действует так называемый заявочный лимит на легионеров. Каждый клуб в заявку на сезон, которая состоит из 25 игроков, может включить 8 футболистов с иностранным паспортом. При этом ограничений по поводу одновременного нахождения их на футбольном поле нет.

Напомним, сборная России заняла в своей группе четвёртое место, набрав три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Олег Матыцин
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