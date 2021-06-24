Отец Влашича: «Сыну нужен новый вызов»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, высказался по поводу будущего футболиста.

«Он много сделал для ЦСКА и многого добился на индивидуальном уровне, но команда не всегда была готова следовать за ним. Я бы сказал, что Николе нужен новый вызов», - передаёт слова отца Влашича канал «ЭкСпорт» в «Телеграм» со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Йошко также отметил, что в мире есть другие лиги и клубы, и что его сыну было бы лучше выступать поближе к дому.

Николу Влашича слухи регулярно связывают с другими клубами, в частности с «Зенитом». Учитывая слова отца Влашича, в переход футболиста в питерский клуб верится с трудом.

Напомним, Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. Сначала «армейцы» арендовали игрока у «Эвертона», а затем и выкупили его контракт.