«Ахмат» расстался с Роши

«Ахмат» продолжает активно обновлять состав перед началом нового сезона. В среду грозненцы арендовали у «Локомотива» Виталия Лысцова. Ранее в обратном направлении отправился защитник Максим Ненахов. Также «Ахмат» усилился Даниилом Уткиным, воспитанником «Краснодара».

Также клуб объявил о досрочном расторжении контракта с хавбеком Одисе Роши, который пять лет назад перешел в «Ахмат» из «Риеки». За это время он забил 12 голов в 88 матчах. Вторую часть сезона Роши провел в «Диошдьере». Отмечается, что соглашение с игроком расторгнуто по его инициативе.