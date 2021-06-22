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Гулиев: «Дай бог, у меня тоже получится в «Арсенале» как у Бакаева и Мирзова»

22 Июня 2021, 17:00,

Новичок «Арсенала» Аяз Гулиев на клубном канале в YouTube дал первое интервью.

- Как вообще принял решение перейти в Тулу?

- Решение, в принципе, легко принял. Долгий перерыв был. Знал, что ждут и видят во мне потенциал и перспективу. Поэтому был рад. Легко далось решение, там как-то не думал. В любом случае был долгий перерыв. Мне надо набирать.  Если меня здесь ждали, видят перспективу, то я думаю, что надо идти туда, где тебя ждут. С такими мыслями я пришел.

Буду стараться набирать свою форму. А дальше надеюсь, что помогу команде всем, чем смогу.

- Если брать перерыв, а для молодого футболиста это особенно неприятна такая история. Сейчас наверняка будет дополнительный стимул, чтобы сейчас по-настоящему вернуться в российский футбол?

- Да, само собой вернуться надо. Но не из-за того, что какие-то ситуации были. Мне особой разницы нету, выкинул лишнее из головы, надо настроиться на тренировки, на сборы и соответственно подготовиться к сезону, а там уже по полной бороться.

- Что знал до этого про «Арсенал»? Все-таки не раз встречались до этого на футбольном поле.

- Были проигрыши и победы за разные клубы. Мне нравится то, что проповедуют такой футбол, который чаще всего я видел на матчах, когда против играл. Спокойно без какой-то паники часто пытались играть в пас. Это тот футбол, который я люблю, под который я вырос. Мне очень нравится такая игра. Поэтому я думаю, что смогу влиться.

- Бакаев, Мирзов - хорошие примеры твоих друзей, которые здесь в «Арсенале» как раз не то, чтобы перезапустили карьеры, но вышли на другой уровень. Это, наверное, тоже большой плюс?

- Я с ними похож и по характеру и стилю игры, мы любим одинаковый футбол. Поэтому у них здесь получилось. Я думаю, что, дай бог, у меня тоже получится.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Аяз Гулиев
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