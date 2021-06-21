Салихова назвала футболиста нетрадиционной ориентации, который играл в «Спартаке»

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова заявила, что бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов считал экс-наставника Доменико Тедеско геем.

- Газизов мне до этого говорил, что никто не видит семьи Тедеско, нет фотографий с семьей, почему у него такие красные глаза, может, он что-то принимает, - заявила Салихова в интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале.

После этого состоялся разговор Леонида Федуна с тренером, где последний объяснил, что оберегает семью, а проблемы с глазами от работы за компьютером.

Зарема Салихова отметила, что не имеет предвзятого отношения к людям нетрадиционной ориентации, но она могла бы повлиять на дальнейшую карьеру Тедеско в «красно-белом» клубе: «У нас уже однажды был футболист нетрадиционной ориентации. Де Зеув? Да. Ничего хорошего».

Добавим, что Деми де Зеув перед переездом в «Спартак» снялся в фотосессии для гей-журнала, но открыто не признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации.