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Салихова назвала футболиста нетрадиционной ориентации, который играл в «Спартаке»

21 Июня 2021, 13:33,

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова заявила, что бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов считал экс-наставника Доменико Тедеско геем.

- Газизов мне до этого говорил, что никто не видит семьи Тедеско, нет фотографий с семьей, почему у него такие красные глаза, может, он что-то принимает, - заявила Салихова в интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале.

После этого состоялся разговор Леонида Федуна с тренером, где последний объяснил, что оберегает семью, а проблемы с глазами от работы за компьютером.

Зарема Салихова отметила, что не имеет предвзятого отношения к людям нетрадиционной ориентации, но она могла бы повлиять на дальнейшую карьеру Тедеско в «красно-белом» клубе: «У нас уже однажды был футболист нетрадиционной ориентации. Де Зеув? Да. Ничего хорошего».

Добавим, что Деми де Зеув перед переездом в «Спартак» снялся в фотосессии для гей-журнала, но открыто не признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Шамиль Газизов, Деми Де Зеув, Зарема Салихова
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Комментарии (11)
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0
biz_plan
21 Июня 2021, 15:36

Утомили с этой бабой, честное слово. Не сайт, а личный блог жены Федуна

1
HG2017
21 Июня 2021, 14:33

В смысле не все??

0
ASSA630
21 Июня 2021, 14:29

Че-то много Салиховой. Она штатный журналист или наоборот, местные у неё на зарплате? Так забацайте большое интервью под заголовком: "Я всё знаю, я сейчас всё-всё расскажу!", и хватит?

0
HG2017
21 Июня 2021, 14:33

Так это оно и есть, только разрезанное на много частей, а иначе чего постить то оставшееся время?!

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2
Карыч Кар
21 Июня 2021, 14:15

Ещё недавно я не знал о Зареме абсолютно ничего. И как я так мог?

1
HG2017
21 Июня 2021, 14:34

Жизнь прожил зря получается ))

0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 15:02

Да уж...

0
Карыч Кар
21 Июня 2021, 14:05

...а ещё средь вратарей каждый третий был еврей...

1
Екатерина Нестерова
21 Июня 2021, 14:02

Интересно, а сам Де Зеув давал ей такое право? Это как бы личная жизнь. Сейчас мальчишки пойдут выбрасывать атрибутику с его автографами.

0
HG2017
21 Июня 2021, 14:35

Думаешь такое у кого то есть? А если есть - то и правильно сделают, фу таким быть!

2
ингерман
21 Июня 2021, 13:53

ай эцо ужо высший пилотаж.. таких сплетен на таком уровне в одном флаконе я ышо не слыхивал.. класс! )))

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