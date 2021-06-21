Салихова назвала футболиста нетрадиционной ориентации, который играл в «Спартаке»

|
21 Июня 2021, 13:33,
|
|
Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова заявила, что бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов считал экс-наставника Доменико Тедеско геем.
- Газизов мне до этого говорил, что никто не видит семьи Тедеско, нет фотографий с семьей, почему у него такие красные глаза, может, он что-то принимает, - заявила Салихова в интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале.
После этого состоялся разговор Леонида Федуна с тренером, где последний объяснил, что оберегает семью, а проблемы с глазами от работы за компьютером.
Зарема Салихова отметила, что не имеет предвзятого отношения к людям нетрадиционной ориентации, но она могла бы повлиять на дальнейшую карьеру Тедеско в «красно-белом» клубе: «У нас уже однажды был футболист нетрадиционной ориентации. Де Зеув? Да. Ничего хорошего».
Добавим, что Деми де Зеув перед переездом в «Спартак» снялся в фотосессии для гей-журнала, но открыто не признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Шамиль Газизов, Деми Де Зеув, Зарема Салихова
Утомили с этой бабой, честное слово. Не сайт, а личный блог жены Федуна
В смысле не все??
Че-то много Салиховой. Она штатный журналист или наоборот, местные у неё на зарплате? Так забацайте большое интервью под заголовком: "Я всё знаю, я сейчас всё-всё расскажу!", и хватит?
Так это оно и есть, только разрезанное на много частей, а иначе чего постить то оставшееся время?!
Ещё недавно я не знал о Зареме абсолютно ничего. И как я так мог?
Жизнь прожил зря получается ))
Да уж...
...а ещё средь вратарей каждый третий был еврей...
Интересно, а сам Де Зеув давал ей такое право? Это как бы личная жизнь. Сейчас мальчишки пойдут выбрасывать атрибутику с его автографами.
Думаешь такое у кого то есть? А если есть - то и правильно сделают, фу таким быть!
ай эцо ужо высший пилотаж.. таких сплетен на таком уровне в одном флаконе я ышо не слыхивал.. класс! )))