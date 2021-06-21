«Хочешь свадьбы - сделай ******»: Салихова рассказала об условии Федуна

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21 Июня 2021, 12:17,
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Зарема Салихова в интервью каналу «Осторожно: Собчак» в Youtube рассказала, что не является официальной женой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Она также назвала причину, из-за которой до сих пор не расписалась с бизнесменом.
«Мы не женаты. Федун сказал: «Хочешь свадьбы - сделай ****** [грудь]». Я отказалась. Ему было важно, чтобы у женщины была большая грудь. Но я не сделала операцию», - рассказала Зарема.
Напомним, что прошлой весной Салихова была включена в совет директоров «красно-белых», однако спустя несколько недель покинула свою должность из-за смены главного тренера. Зарема выступала против приглашения португальца Руя Витории.
В конце сезона «Спартак» покинул Доменико Тедеско. Под руководством немецкого тренера команда финишировала на втором месте в Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Леонид Федун, Зарема Салихова
ай бузова это к лохомоцам.. заремка ей космы-та за шпортаг повыдергиваец.. )))
Ребят, спартаковцы.
Тут одна барышня в футбол лезет. Бузова называется. Она бы вам подошла. Был бы шикарный тандем.
PS. Тоже титек нет, кстати.
Вот он футбол! Вот он Спартак!
ай побольше таких публикаций.. народец начал реагировац значит ему ндравица.. )))
Уважаемая редакция ЕФ,откровенно надоело читать ежедневные новости от Салиховой и Боярского.
Не такой уж и плохой вариант, по сравнению с арБузовой и Кандекакой
будто есть разница
Че за ерунда, почему кругом Салихова
не кругом, а по кругу
ай а федяй оказываца шалунишка.. потому как комплексы выдают себя.. она же сама сказала.. натуральное оно всегда лучшее смотрица.. если там канеш не тесто раскатанное.. )))
Вот это новости футбола)))
Вся суть РПЛ в одной статье))