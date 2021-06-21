«Хочешь свадьбы - сделай ******»: Салихова рассказала об условии Федуна

Зарема Салихова в интервью каналу «Осторожно: Собчак» в Youtube рассказала, что не является официальной женой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Она также назвала причину, из-за которой до сих пор не расписалась с бизнесменом.

«Мы не женаты. Федун сказал: «Хочешь свадьбы - сделай ****** [грудь]». Я отказалась. Ему было важно, чтобы у женщины была большая грудь. Но я не сделала операцию», - рассказала Зарема.

Напомним, что прошлой весной Салихова была включена в совет директоров «красно-белых», однако спустя несколько недель покинула свою должность из-за смены главного тренера. Зарема выступала против приглашения португальца Руя Витории.

В конце сезона «Спартак» покинул Доменико Тедеско. Под руководством немецкого тренера команда финишировала на втором месте в Премьер-лиге.