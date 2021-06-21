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«Хочешь свадьбы - сделай ******»: Салихова рассказала об условии Федуна

21 Июня 2021, 12:17,

Зарема Салихова в интервью каналу «Осторожно: Собчак» в Youtube рассказала, что не является официальной женой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Она также назвала причину, из-за которой до сих пор не расписалась с бизнесменом.

«Мы не женаты. Федун сказал: «Хочешь свадьбы - сделай ****** [грудь]». Я отказалась. Ему было важно, чтобы у женщины была большая грудь. Но я не сделала операцию», - рассказала Зарема.

Напомним, что прошлой весной Салихова была включена в совет директоров «красно-белых», однако спустя несколько недель покинула свою должность из-за смены главного тренера. Зарема выступала против приглашения португальца Руя Витории.

В конце сезона «Спартак» покинул Доменико Тедеско. Под руководством немецкого тренера команда финишировала на втором месте в Премьер-лиге.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонид Федун, Зарема Салихова
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Комментарии (12)
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0
ингерман
21 Июня 2021, 13:07

ай бузова это к лохомоцам.. заремка ей космы-та за шпортаг повыдергиваец.. )))

0
White_Shark
21 Июня 2021, 13:05

Ребят, спартаковцы.
Тут одна барышня в футбол лезет. Бузова называется. Она бы вам подошла. Был бы шикарный тандем.
PS. Тоже титек нет, кстати.

1
Leonardis
21 Июня 2021, 12:57

Вот он футбол! Вот он Спартак!

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0
ингерман
21 Июня 2021, 12:56

ай побольше таких публикаций.. народец начал реагировац значит ему ндравица.. )))

0
ILLNAT
21 Июня 2021, 12:51

Уважаемая редакция ЕФ,откровенно надоело читать ежедневные новости от Салиховой и Боярского.

0
Sergo
21 Июня 2021, 13:10

Не такой уж и плохой вариант, по сравнению с арБузовой и Кандекакой

0
HG2017
21 Июня 2021, 13:26

будто есть разница

1
Nashterator
21 Июня 2021, 12:46

Че за ерунда, почему кругом Салихова

0
Sergo
21 Июня 2021, 12:50

не кругом, а по кругу

1
ингерман
21 Июня 2021, 12:31

ай а федяй оказываца шалунишка.. потому как комплексы выдают себя.. она же сама сказала.. натуральное оно всегда лучшее смотрица.. если там канеш не тесто раскатанное.. )))

0
Spirit
21 Июня 2021, 12:29

Вот это новости футбола)))
Вся суть РПЛ в одной статье))

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