Карпин назвал цель «Ростова» на следующий сезон

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин пообщался с клубной пресс-службой. В ходе беседы специалист назвал задачу команды на сезон-2021/2022.

«Команда серьезно готовится. Цель - побороться за еврокубковую зону. Будем прилагать все усилия, чтобы не разочаровать никого», - приводятся слова наставника в Youtube-канале клуба.

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера «Ростова» с декабря 2017 года.

В минувшем сезоне чемпионата России команда набрала 43 балла и финишировала на девятой строчке в турнирной таблице.