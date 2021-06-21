Карпин назвал цель «Ростова» на следующий сезон

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21 Июня 2021, 09:32,
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Рулевой «Ростова» Валерий Карпин пообщался с клубной пресс-службой. В ходе беседы специалист назвал задачу команды на сезон-2021/2022.
«Команда серьезно готовится. Цель - побороться за еврокубковую зону. Будем прилагать все усилия, чтобы не разочаровать никого», - приводятся слова наставника в Youtube-канале клуба.
Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера «Ростова» с декабря 2017 года.
В минувшем сезоне чемпионата России команда набрала 43 балла и финишировала на девятой строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ростов, Валерий Карпин
удачи, но с какими усилениями ?
У Карпина всегда одна цель из сезона в сезон - это обыграть Спартак))) Если обыграл, то команда перестает играть)))