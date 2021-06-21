«Армейская подготовка»: ЦСКА отреагировал на достижение Цубера

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на достижение швейцарского полузащитника Стивена Цубера во вчерашнем поединке группового этапа чемпионата Европы-2020 против команды Турции. В прошедшей встрече хавбек стал автором ассистентского хет-трика.

«Армейская подготовка», - гласит сообщение российского клуба в «Твиттере».

Напомним, что швейцарец защищал цвета «армейцев» с 2013 по 2014 год. В составе московской команды Цубер сыграл 40 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.

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