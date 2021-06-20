​Жена Федуна рассказала, почему ушла из совета директоров «Спартака»

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20 Июня 2021, 22:34,
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова продолжает радовать футбольную общественность публикациями на своём канале в Telegram. На этот раз Салихова рассказала о том, почему она недавно покинула состав совета директоров клуба.
«Я сказала им: «Вы ******* [обалдели]?» - делится воспоминаниями Салихова. По её словам, эту фразу она произнесла после того, как спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов предложил кандидатуры Фёдора Кудряшова и Игоря Смольникова для усиления состава команды.
«А после фразы «Это игроки сборной», я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров», - рассказала Салихова.
В самой публикации Зарема Салихова также задаёт Дмитрию Попову вопрос о том, как он будет смотреть в глаза Георгию Джикии.
«В год столетия «сливать» капитана! Вообще не мудрый PR-ход», - написала Зарема.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова, Дмитрий Попов