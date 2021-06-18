Айртон нашёл плюс в замене тренера «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон в начале сборов перед новым сезоном выразил радость от работы под руководством Руя Витории. Дело в том, что бразильцу наконец-то не нужно будет общаться с тренерами через третьих лиц.

- Раньше приходилось обращаться за помощью к переводчику, если чего-то не понимал по ходу тренировки, а теперь рядом всегда кто-то из португалоговорящих тренеров, - цитирует Айртона пресс-служба москвичей.

В прошлом сезоне завтрашний именинник (исполнится 24 года) провел 29 официальных матчей, забил три гола и четырежды ассистировал партнерам. Его трансферная стоимость оценивается в 6 млн евро.