Галоян и Лапшов пройдут просмотр в ЦСКА

|
17 Июня 2021, 23:38,
|
|
ЦСКА может пополниться двумя молодыми футболистами.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, первый сбор с командой проведёт полузащитник Артур Галоян и защитник Иван Лапшов. Решение о будущем футболистов будет принято по итогам сбора в Австрии.
21-летний Галоян прошлый сезон провёл в «Велесе», за который он сыграл 39 матчей в ФНЛ, забил пять голов и отдал десять голевых передач.
Что касается 22-летнего Лапшова, то он выступал за «Томь», сыграв 23 матча в ФНЛ. Права на защитника принадлежат «Оренбургу», а его контракт с клубом из ФНЛ рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 300 тысяч евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Иван Лапшов, Артур Галоян
Что-то пересидели они уже в молодёжках, в ФНЛ своих. Сомневаюсь, что это уровень даже РПЛ, не говоря уже о еврокубках... Надо на рынок выходить или из своей академии молодёжь подтягивать! А это мусор бесперспективный какой-то.