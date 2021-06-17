Галоян и Лапшов пройдут просмотр в ЦСКА

ЦСКА может пополниться двумя молодыми футболистами.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, первый сбор с командой проведёт полузащитник Артур Галоян и защитник Иван Лапшов. Решение о будущем футболистов будет принято по итогам сбора в Австрии.

21-летний Галоян прошлый сезон провёл в «Велесе», за который он сыграл 39 матчей в ФНЛ, забил пять голов и отдал десять голевых передач.

Что касается 22-летнего Лапшова, то он выступал за «Томь», сыграв 23 матча в ФНЛ. Права на защитника принадлежат «Оренбургу», а его контракт с клубом из ФНЛ рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 300 тысяч евро.