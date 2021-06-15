Кварацхелия попал в список претендентов на приз Golden Boy

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15 Июня 2021, 18:48,
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Из года в год Tuttosport вручает приз Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы. На сайте газеты был опубликован расширенный список претендентов на престижную награду. Список состоит из 100 футболистов. Российская Премьер-лига представлена только одним игроком. Речь идёт о талантливом полузащитнике «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
Как известно, интерес к Хвиче Кварацхелии проявляют многие статусные клубы из топовых европейских чемпионатов. В «Рубине» считают, что удержать 20-летнего Кварацхелию в летнее трансферное окно будет почти невозможно, учитывая желание игрока попробовать себя на более высоком уровне.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия