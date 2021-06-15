Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Кварацхелия попал в список претендентов на приз Golden Boy

15 Июня 2021, 18:48,

Из года в год Tuttosport  вручает приз Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы. На сайте газеты был опубликован расширенный список претендентов на престижную награду. Список состоит из 100 футболистов. Российская Премьер-лига представлена только одним игроком. Речь идёт о талантливом полузащитнике «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

Как известно, интерес к Хвиче Кварацхелии проявляют многие статусные клубы из топовых европейских чемпионатов. В «Рубине» считают, что удержать 20-летнего Кварацхелию в летнее трансферное окно будет почти невозможно, учитывая желание игрока попробовать себя на более высоком уровне.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Голевой сезон. 20/21»: «Спартак»
«Голевой сезон. 20/21»: «Спартак»
1 1
14.06.2021 Испания – Швеция. Мората не забивает из убойной позиции. ЕВРО-2020
14.06.2021 Испания – Швеция. Мората не забивает из убойной позиции. ЕВРО-2020
1 1
14.06.2020 Польша - Словакия. Гол Милана Шкриньяра. ЕВРО-2020
14.06.2020 Польша - Словакия. Гол Милана Шкриньяра. ЕВРО-2020
1 1
14.06.2020 Шотландия - Чехия. Патрик Шик забивает с центра поля! ЕВРО-2020
14.06.2020 Шотландия - Чехия. Патрик Шик забивает с центра поля! ЕВРО-2020
1 13
13.06.2021 Нидерланды – Украина. Гол Андрея Ярмоленко. ЕВРО-2020
13.06.2021 Нидерланды – Украина. Гол Андрея Ярмоленко. ЕВРО-2020
1 14
13.06.2021 Австрия – Северная Македония. Гол Горана Пандева. ЕВРО-2020
13.06.2021 Австрия – Северная Македония. Гол Горана Пандева. ЕВРО-2020
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей