​«Спартак» обсудит с Жиго получение паспорта России

«Спартак» планирует обсудить с защитником Самуэлем Жиго получение паспорта гражданина России. Об этом во время понедельничной пресс-конференции рассказал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

По словам Мележикова, этот вопрос уже обсуждался несколько месяцев назад. Чтобы продолжить обсуждения в этом направлении, для начала с Жиго нужно договориться о продлении контракта.

Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года после трансфера из «Гента». За три сезона французский защитник провёл за «красно-белых» 72 матча.

Ранее натурализовать Самуэля Жиго для сборной России предлагала супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова.