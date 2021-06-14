​«Спартак» обсудит с Жиго получение паспорта России

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14 Июня 2021, 17:49,
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«Спартак» планирует обсудить с защитником Самуэлем Жиго получение паспорта гражданина России. Об этом во время понедельничной пресс-конференции рассказал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
По словам Мележикова, этот вопрос уже обсуждался несколько месяцев назад. Чтобы продолжить обсуждения в этом направлении, для начала с Жиго нужно договориться о продлении контракта.
Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года после трансфера из «Гента». За три сезона французский защитник провёл за «красно-белых» 72 матча.
Ранее натурализовать Самуэля Жиго для сборной России предлагала супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго