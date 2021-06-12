Салихова: «У нас 4-5 конкурентоспособных игроков, продавать русских в Европу - безнадёжное занятие»

Зарема Салихова, которая является супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о возможной продаже российских футболистов в европейские клубы.

«Продавать в Европу русских - это сегодня безнадежное занятие. Конкурентоспособных футболистов в нашей стране 4-5 человек», - гласит сообщение Салиховой в «Телеграме».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «красно-белые» финишировали на втором месте в Премьер-лиге, уступив чемпионский титул петербургскому «Зениту». В следующем сезоне «Спартак» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.