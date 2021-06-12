Ари рассказал о переговорах с клубом РПЛ

Бывший форвард «Краснодара» Ари поделился мнением относительно своего будущего.

«С клубом еще не определился. «Химки»? Они выходили на контакт, ведутся переговоры, но пока до конкретики не доходило», - передает слова нападающего «Рейтинг Букмекеров».

Кроме «Краснодара» Ари известен в России по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив». В Премьер-лиге нападающий играет с 2010 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России форвард провел девять поединков, отметившись двумя забитыми мячами (один - с пенальти).