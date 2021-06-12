Ари рассказал о переговорах с клубом РПЛ

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12 Июня 2021, 11:51,
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Бывший форвард «Краснодара» Ари поделился мнением относительно своего будущего.
«С клубом еще не определился. «Химки»? Они выходили на контакт, ведутся переговоры, но пока до конкретики не доходило», - передает слова нападающего «Рейтинг Букмекеров».
Кроме «Краснодара» Ари известен в России по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив». В Премьер-лиге нападающий играет с 2010 года.
В минувшем розыгрыше чемпионата России форвард провел девять поединков, отметившись двумя забитыми мячами (один - с пенальти).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Ари