«Спартак» высмеял Роналду

Московский «Спартак» в англоязычной версии своего твиттер-аккаунта высмеял португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего на клубном за туринский «Ювентус».

Поводом для стеба послужил неудачный штрафной удар в исполнении 36-летнего бомбардира в недавнем контрольном поединке против команды Израиля (4:0). Криштиану провально пробил стандарт, послав мяч высоко на трибуны.

Роналду в составе сборной Португалии выступит на чемпионате Европы-2020. В стартовом поединке Криштиану и компания встретятся с национальной командой Венгрии. Матч состоится в Будапеште 15 июня.

ONLY Cristiano can score a goal like this pic.twitter.com/oJrt8TsePg