«Спартак» высмеял Роналду

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12 Июня 2021, 11:20,
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Московский «Спартак» в англоязычной версии своего твиттер-аккаунта высмеял португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего на клубном за туринский «Ювентус».
Поводом для стеба послужил неудачный штрафной удар в исполнении 36-летнего бомбардира в недавнем контрольном поединке против команды Израиля (4:0). Криштиану провально пробил стандарт, послав мяч высоко на трибуны.
Роналду в составе сборной Португалии выступит на чемпионате Европы-2020. В стартовом поединке Криштиану и компания встретятся с национальной командой Венгрии. Матч состоится в Будапеште 15 июня.
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ONLY Cristiano can score a goal like this pic.twitter.com/oJrt8TsePg— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 11, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Криштиану Роналду
я не поклонник КР , но у него одного рекордов , достижений в разы больше чем у Спартака за всю историю клуба и всех игравших в этой ,, народной ,, команде вместе взятых , вот уж не им точно высмеивать этого игрока ))
Кришу ещё в Лиге Чемпионов Спар так громить!Простите его
ай.. ну чё получил да.. получил.. это тебе не маленьких забижать.. )))
Креативно!