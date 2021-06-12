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«Спартак» высмеял Роналду

12 Июня 2021, 11:20,

Московский «Спартак» в англоязычной версии своего твиттер-аккаунта высмеял португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего на клубном за туринский «Ювентус».

Поводом для стеба послужил неудачный штрафной удар в исполнении 36-летнего бомбардира в недавнем контрольном поединке против команды Израиля (4:0). Криштиану провально пробил стандарт, послав мяч высоко на трибуны.

Роналду в составе сборной Португалии выступит на чемпионате Европы-2020. В стартовом поединке Криштиану и компания встретятся с национальной командой Венгрии. Матч состоится в Будапеште 15 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Криштиану Роналду
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Комментарии (4)
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0
ARTUR
12 Июня 2021, 12:39

я не поклонник КР , но у него одного рекордов , достижений в разы больше чем у Спартака за всю историю клуба и всех игравших в этой ,, народной ,, команде вместе взятых , вот уж не им точно высмеивать этого игрока ))

0
Dimauskas
12 Июня 2021, 11:43

Кришу ещё в Лиге Чемпионов Спар так громить!Простите его

0
ингерман
12 Июня 2021, 11:35

ай.. ну чё получил да.. получил.. это тебе не маленьких забижать.. )))

0
Bourgignon Alex
12 Июня 2021, 11:32

Креативно!

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