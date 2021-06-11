​Василию Березуцкому обидно, что ЦСКА назначил Олича

В марте главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич, который ранее трудился в тренерском штабе сборной Хорватии. Вскоре после этого Василий Березуцкий покинул клуб и присоединился к штабу Виктора Ганчаренко в «Краснодаре». В интервью для sport24 Березуцкий заявил, что ему было немного обидно из-за ставки клуба на Олича.

«Тренером мог быть и Лёха Березуцкий, и Серега Игнашевич, и я - а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас», - высказался Василий. При этом он отметил, что назначение Олича не стало ключевым фактором в его решении уйти из клуба.

Напомним, что ЦСКА завершил чемпионат России на 6 позиции.