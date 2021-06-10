«Динамо» практически договорилось по Лаксальту

Защитник «Милана» Диего Лаксальт практически согласовал переход в московское «Динамо». «Милан» получит 3,5 млн евро за трансфер 28-летнего уругвайского исполнителя. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере». Такая же информация появилась в соцсетях другого итальянского журналиста Николо Скиры.

Игравший в «Селтике» (26 матчей и 1 гол) на правах аренды в прошлом сезоне Лаксальт будет получать в Москве около 2,5 млн евро в сезон.

Добавим, что три года назад «россонери» выложили за левого защитника «Дженоа» целых 19 млн евро.