Латышонок: «Из «Краснодара» просто так тебя никогда не отпустят»

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну рассказал о том, как удерживают воспитанников «Краснодара» и как в клубе запрещают общаться с агентами.

— Начнем с начала вашей карьеры. Вы же выпускник академии «Краснодара»? Но до основы вам дойти так и не удалось. В какой момент поняли, что пора уходить?

— Да, выпускник. Понял, что надо уходить ещё в 2018 году, так как на меня там не рассчитывали. Но тогда не было заинтересованных во мне команд, да и в принципе уйти оттуда задача не легкая.

— Нелегкая в плане подбора команд? Или иные факторы сдерживают?

— Нелегкая в плане того, что там просто так тебя никогда не отпустят. Даже если по контракту у тебя остается два года, тебе дают подписать еще на два. Если не соглашаешься, то оставшееся по контракту время тебя оставляют «на банке». Ну, это типичная история «Краснодара». Так было у многих. Плюс лично у меня не было команд, которые бы заинтересовались мной.

— С вашего выпуска были ещё такие примеры?

— Да, в моем выпуске с Лёшей Татаевым такое было. А вообще много примеров таких.

— А это можно как-то связать с деятельностью агентов? Или тогда вы двигались самостоятельно?

— Тогда не было агента. Там ещё и запрещали с ними общаться.

— Все руководство клуба в курсе? Или как раз они и лоббируют эти правила?

— От руководства и идет.