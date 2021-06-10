Латышонок: «Из «Краснодара» просто так тебя никогда не отпустят»

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10 Июня 2021, 11:25,
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Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну рассказал о том, как удерживают воспитанников «Краснодара» и как в клубе запрещают общаться с агентами.
— Начнем с начала вашей карьеры. Вы же выпускник академии «Краснодара»? Но до основы вам дойти так и не удалось. В какой момент поняли, что пора уходить?
— Да, выпускник. Понял, что надо уходить ещё в 2018 году, так как на меня там не рассчитывали. Но тогда не было заинтересованных во мне команд, да и в принципе уйти оттуда задача не легкая.
— Нелегкая в плане подбора команд? Или иные факторы сдерживают?
— Нелегкая в плане того, что там просто так тебя никогда не отпустят. Даже если по контракту у тебя остается два года, тебе дают подписать еще на два. Если не соглашаешься, то оставшееся по контракту время тебя оставляют «на банке». Ну, это типичная история «Краснодара». Так было у многих. Плюс лично у меня не было команд, которые бы заинтересовались мной.
— С вашего выпуска были ещё такие примеры?
— Да, в моем выпуске с Лёшей Татаевым такое было. А вообще много примеров таких.
— А это можно как-то связать с деятельностью агентов? Или тогда вы двигались самостоятельно?
— Тогда не было агента. Там ещё и запрещали с ними общаться.
— Все руководство клуба в курсе? Или как раз они и лоббируют эти правила?
— От руководства и идет.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Балтика, Евгений Латышонок