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Тедеско: «Кокорин в «Спартаке» отдавался на сто процентов»

09 Июня 2021, 22:57,

Итальянский специалист Доменико Тедеско считает, что у нападающего Александра Кокорина могла сложиться карьера в московском «Спартаке». 

Тедеско назвал Кокорина опытным игроком, который тренировался у такого серьёзного наставника как Роберто Манчини. Также бывший главный тренер «Спартака» отметил, что после трансфера в стан «красно-белых» Кокорину пришлось пережить травму, а это помешало ему реализовать свой потенциал в московском клубе. В интервью «Спорт-Экспрессу» Тедеско вспомнил, как нынешний форвард «Фиорентины» выкладывался на тренировках на сто процентов, в ответ на вопрос - была ли у Кокорина мотивация играть в футбол. 

На данный момент Доменико Тедеско является безработным, а Александр Кокорин представляет «Фиорентину». 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Доменико Тедеско
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