Тедеско: «Кокорин в «Спартаке» отдавался на сто процентов»

Итальянский специалист Доменико Тедеско считает, что у нападающего Александра Кокорина могла сложиться карьера в московском «Спартаке».

Тедеско назвал Кокорина опытным игроком, который тренировался у такого серьёзного наставника как Роберто Манчини. Также бывший главный тренер «Спартака» отметил, что после трансфера в стан «красно-белых» Кокорину пришлось пережить травму, а это помешало ему реализовать свой потенциал в московском клубе. В интервью «Спорт-Экспрессу» Тедеско вспомнил, как нынешний форвард «Фиорентины» выкладывался на тренировках на сто процентов, в ответ на вопрос - была ли у Кокорина мотивация играть в футбол.

На данный момент Доменико Тедеско является безработным, а Александр Кокорин представляет «Фиорентину».