Джорджевич этим летом может переехать в Испанию

По сообщению газеты Marca, сразу два испанских клуба проявляют интерес к экс-форварду «Локомотива», «Зенита» и тульского «Арсенала» Луке Джорджевичу.

На данный нет информации о том, какие именно клубы интересуются черногорцем, но сообщается, что это команды середины турнирной таблицы Ла Лиги.

Также говорится о том, что сам игрок не прочь уехать в Испанию, и уже сейчас ведутся конкретные переговоры об этом.

Лука Джорджевич за время выступления в России провел в общей сложности 81 матч, в которых сумел отличиться 17 раз. Добавим, что «Локомотив» досрочно расторг контракт с черногорским футболистом.