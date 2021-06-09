Джорджевич этим летом может переехать в Испанию

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09 Июня 2021, 22:12,
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По сообщению газеты Marca, сразу два испанских клуба проявляют интерес к экс-форварду «Локомотива», «Зенита» и тульского «Арсенала» Луке Джорджевичу.
На данный нет информации о том, какие именно клубы интересуются черногорцем, но сообщается, что это команды середины турнирной таблицы Ла Лиги.
Также говорится о том, что сам игрок не прочь уехать в Испанию, и уже сейчас ведутся конкретные переговоры об этом.
Лука Джорджевич за время выступления в России провел в общей сложности 81 матч, в которых сумел отличиться 17 раз. Добавим, что «Локомотив» досрочно расторг контракт с черногорским футболистом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Лука Джорджевич