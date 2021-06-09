​УЕФА объявил об отстранении Лапочкина от судейства на 10 лет

На официальном сайте УЕФА в разделе дисциплинарных решений была опубликована информация об итогах расследования, фигурантом которого был арбитр Сергей Лапочкин. Россиянин отстранён от судейства на 10 лет на всех уровнях - национальном и международном. Отсчёт начался 25 марта 2021 года. Именно в этот день Лапочкина отстранили.

Напомним, что три года назад перед игрой между «Вентспилсом» и «Бордо» на Лапочкина пытался повлиять представитель латвийской команды. Российский рефери не уведомил об этом УЕФА.

«Вентспилс» был отстранён от еврокубков до сезона 2027/2028 включительно. Представители клуба Николайс Дьякинс и Адлан Шишканов получили запреты на осуществление футбольной деятельности соответственно на 4 года и пожизненно.

УЕФА просит ФИФА распространить все указанные санкции на весь мир.