​Хачатурянц: «Уверен, Лапочкин не причастен к тому, в чём его обвиняют»

Российский арбитр Сергей Лапочкин был отстранён УЕФА от работы несколько месяцев назад. Сообщалось, что арбитр не доложил о попытке влияния на него со стороны сторонних лиц перед работой на еврокубковой игре «Вентспилс» - «Бордо» в сезоне 2018/2019. Ситуацию прокомментировал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«УЕФА примет решение по этому делу сегодня. Я уверен, что Лапочкин не причастен к тому, в чём его обвиняют. Хочу, чтобы он остался в профессии. Он имел контакт с клубом, о котором не доложил в УЕФА. Человека, с которым контактировал Лапочкин, поймали», - рассказал Хачатурянц.