​Салихова: «Мбаппе не продали бы в «Спартак» ни за какие деньги»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова активно ведёт Telegram-канал. Накануне она рассказала, что в своё время просила подписать 16-летнего Килиана Мбаппе, но Леонид Федун сослался на дороговизну возможного трансфера. Уже тогда форвард стоил примерно 60 миллионов евро. Теперь Салихова снова затронула Мбаппе.

«Естественно, что его не продали бы в «Спартак» ни за какие деньги. Космический талант был оценен даже французскими бабушками», - написала Салихова.

С 2017 года Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ». Действующий контракт французского форварда с парижским грандом рассчитан до конца сезона 2021/2022.