Мирзов остаётся в «Спартаке»

Агент футболиста Резиуана Мирзова заявил, что полузащитник остаётся в «Спартаке».

Мирзов пришёл в «Спартак» в 2019 году, но прошлый сезон провёл в аренде в «Химках». Россиянин признавался, что хотел бы вернуться в «красно-белый» коллектив.

7 июня агент Александр Клюев рассказал «Спорт-Экспрессу», что Мирзов проведёт все предсезонные сборы в составе «Спартака». Как говорит менеджер, такое решение приняло руководство клуба, и сам футболист не собирается рассматривать другие варианты.

В сезоне 2020/21 Мирзов провёл 17 матчей за «Химки». На его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи.