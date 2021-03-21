​Мирзов: «Хочу вернуться в «Спартак»

Полузащитник Резиуан Мирзов, который в настоящее время находится в расположении сборной России, рассказал журналистам о желании вернуться в «Спартак».

Напомним, в октябре прошлого года Мирзов перешёл из «Спартака» в «Химки» на правах аренды, не сумев зарекомендовать себя в московском клубе.

«Я хочу вернуться в «Спартак» и не опускаю руки из-за того, что не получилось. После перехода в «Спартак» я не был похож на себя, а там нужно было сразу давать результат», - рассказал Мирзов.

В тринадцати матчах за «Химки» в этом сезоне Резиуан Мирзов забил шесть голов и отдал два результативных паса на партнёров.