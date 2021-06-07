Финансирование «Урала» вырастет, клуб метит в еврокубки

|
07 Июня 2021, 15:43,
|
|
Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский рассчитывает существенным образом увеличить финансирование клуба за счёт бизнеса. Как сообщает популярный Telegram-канал «Инсайдер», идея заключается в том, чтобы клуб содержали крупные компании, которые работают в Екатеринбурге.
По данным источника, уже в сезоне 2021/2022 бюджет «Урала» может составить не менее 2 миллиардов рублей. Амбиции клуба заключаются в том, чтобы попасть в еврокубки.
Напомним, что в завершившемся сезоне «Урал» занял 12 итоговое место в чемпионате России. В 30 турах «шмели» из Екатеринбурга раздобыли 34 зачётных балла.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Урал, Дмитрий Пумпянский
хорошо, что клуб метит В еврокубки....а не НА еврокубки...
Долго бегать пришлось бы, чтобы все отметить)