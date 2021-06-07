Финансирование «Урала» вырастет, клуб метит в еврокубки

Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский рассчитывает существенным образом увеличить финансирование клуба за счёт бизнеса. Как сообщает популярный Telegram-канал «Инсайдер», идея заключается в том, чтобы клуб содержали крупные компании, которые работают в Екатеринбурге.

По данным источника, уже в сезоне 2021/2022 бюджет «Урала» может составить не менее 2 миллиардов рублей. Амбиции клуба заключаются в том, чтобы попасть в еврокубки.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Урал» занял 12 итоговое место в чемпионате России. В 30 турах «шмели» из Екатеринбурга раздобыли 34 зачётных балла.