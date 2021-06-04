Промес: «Я почти стал русским»

Нападающий сборной Нидерландов Куинси Промес счастлив играть за московский «Спартак».

Сперва Промес признался, что перешёл в «Спартак» из «Аякса» только для того, чтобы получить игровую практику перед чемпионатом Европы 2020 года. Но это не помешало тому, чтобы голландец чувствовал себя в Москве как дома. Промес заявил, что почти стал русским, и ему нравится, что «красно-белые» вышли в Лигу чемпионов. Нападающий напомнил на AD.nl, что его контракт с клубом РПЛ рассчитан ещё на три года.

В январе 2021 года Промес вернулся в «Спартак», откуда ушёл в «Севилью» в 2018 году. Сейчас игрок москвичей готовится к Евро-2020.