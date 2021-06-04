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Промес: «Благодаря «Спартаку» я поехал на Евро-2020»

04 Июня 2021, 22:02,

Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес рассказал, зачем уехал из «Аякса» обратно в российскую Премьер-лигу. 

В марте Промес заявлял, что перешёл в «Спартак», чтобы бросить себе вызов и поднять над головой трофеи. 

Перед чемпионатом Европы 2020 года нападающий высказал другую версию, якобы если бы Промес остался в «Аяксе», то продолжил бы сидеть на скамейке запасных, после чего не был бы вызван в сборную Нидерландов. «Спартак» же гарантировал форварду игровую практику, что и стало главным фактором для трансфера, как говорится в интервью для AD.nl. 

В сезоне 2020/21 Промес сыграл 11 матчей, забив три мяча. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Сборная Голландии, Куинси Промес
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