Промес: «Благодаря «Спартаку» я поехал на Евро-2020»

Нападающий московского «Спартака» Куинси Промес рассказал, зачем уехал из «Аякса» обратно в российскую Премьер-лигу.

В марте Промес заявлял, что перешёл в «Спартак», чтобы бросить себе вызов и поднять над головой трофеи.

Перед чемпионатом Европы 2020 года нападающий высказал другую версию, якобы если бы Промес остался в «Аяксе», то продолжил бы сидеть на скамейке запасных, после чего не был бы вызван в сборную Нидерландов. «Спартак» же гарантировал форварду игровую практику, что и стало главным фактором для трансфера, как говорится в интервью для AD.nl.

В сезоне 2020/21 Промес сыграл 11 матчей, забив три мяча.