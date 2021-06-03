«Вест Хэм» не ведёт переговоры по трансферу Крала

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не считает, что команде нужен ещё один полузащитник.

2 июня СМИ сообщали, что «молотобойцы» уже договорились о личном контракте с Алексом Кралом, и теперь клубы в стадии переговоров друг с другом.

Уже через день фанатский сайт «Вест Хэма» Claret and Hugh обратился к своим источникам внутри клуба, которые отрицают интерес к чешскому игроку московского «Спартака». Говорят, что «Вест Хэм» не нуждается в дополнительном укреплении полузащиты, поэтому даже не рассматривает возможность трансфера Крала.

В этом же материале обвиняют агента Крала за слухи о трансфере в АПЛ.